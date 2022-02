Google Cloud annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Intelcia, acteur global de l’outsourcing, qui prévoit la migration de l’ensemble de ses collaborateurs vers Google Workspace. Cette action permettra aux 35.000 collaborateurs de cette multinationale, basée au Maroc, de gagner en productivité, de bénéficier de meilleures conditions pour innover ensemble et d’accélérer sa transformation numérique.

Intelcia compte s’appuyer sur les solutions Google Workspace, notamment Gmail, Google Calendar, Drive, Docs, Slides, Sheets, Chat et Google Meet, pour favoriser la collaboration, la communication et la productivité entre l’ensemble de ses équipes, et ce, en toute sécurité.

Google Workspace est conçu avec une base de sécurité Google Cloud intégrée, ce qui permet aux collaborateurs d’Intelcia de travailler en toute sécurité partout et à tout moment. Google Workspace est également alimenté par le cloud le plus vert du secteur et s’engage à respecter les objectifs de durabilité d’Intelcia. Les collaborateurs peuvent ainsi participer à des réunions, assister à des événements et collaborer à distance grâce à des outils ne nécessitant aucun matériel supplémentaire.

Google Workspace s’engage également à permettre à l’ensemble des collaborateurs d’Intelcia de se connecter virtuellement grâce à des solutions adaptées à un environnement de travail collaboratif et moderne. L’entreprise bénéficiera de l’assistance du réseau mondial de Google Cloud, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de son infrastructure, conçue pour être sécurisée. Les solutions sont parfaitement adaptées aux pics de demande et permettent une montée en charge rapide des opérations, favorisant ainsi la croissance future d’Intelcia et de ses projets de développement.

Abdulrahman Al Thehaiban, directeur général de Google Cloud pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique, a déclaré : « Intelcia est l’un des principaux clients de Google Cloud pour Google Workspace basé en Afrique du Nord, et en tant que fournisseur de services multisectoriels, Intelcia s’appuie sur une collaboration entre les sites pour offrir des solutions innovantes et rapides à ses clients internationaux. Google Workspace facilite l’interaction entre collaborateurs, indispensable pour obtenir des résultats productifs, et nous sommes heureux de pouvoir soutenir Intelcia dans sa volonté de se développer sur de nouveaux marchés et d’améliorer l’expérience client. Nous continuons à nous investir pour accompagner les multinationales telles qu’Intelcia dans leur croissance grâce à Google Workspace et dans la réalisation de leurs objectifs de transformation digitale. »

Youssef El Aoufir, Directeur Général et co-fondateur d’Intelcia, a déclaré : « En tant que multinationale spécialisée dans l’outsourcing, Intelcia est à l’avant-garde de l’excellence opérationnelle et fournit les meilleures solutions technologiques et de service à la clientèle. Google Workspace nous permet de transformer notre entreprise fondée il y a 20 ans, en lui donnant une dimension nouvelle et moderne. Google Workspace a contribué à la réalisation de nos objectifs de transformation digitale et nous a aidés à nous adapter à l’avenir du travail en mode hybride grâce à ses solutions uniques. Il nous a permis d’adopter un mode de fonctionnement plus agile, flexible et évolutif et a aidé nos équipes internationales à mieux créer, communiquer et collaborer. Grâce à cet accord, nous nous réjouissons à la perspective d’accélérer l’innovation, la transformation d’Intelcia et de doter nos collaborateurs d’outils qui leur permettront de réussir dans l’ère numérique qui est la nôtre. »

La collaboration stratégique est déployée en partenariat avec Maroc Cloud, intégrateur cloud au Maroc et partenaire de Google Cloud, qui accompagne le processus de prise en charge et d’intégration des 35.000 collaborateurs d’Intelcia vers Google Workspace.