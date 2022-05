Le buteur norvégien du Borussia Dortmund (Div.1 allemande) Erling Haaland, a donné son accord à l’actuel leader du championnat d’Angleterre de football, Manchester City, en vue d’un transfert cet été, rapporte lundi la presse anglaise.

The Athletic assure qu’Erling Haaaland (28 buts en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison) a dit oui à Manchester City. Ce qui était la tendance ces derniers jours. Le média anglais indique qu’un accord a été conclu entre le Norvégien de 21 ans et les Mancuniens dès le mois dernier. La nouvelle devrait être annoncée dans les prochains jours. On se rapproche donc de la fin de l’un des grands feuilletons de ce mercato 2022, précise la même source.

Arrivé à Dortmund en 2020 en provenance du club autrichien de RB Salzbourg, contre un chèque de 20 millions d’euros. Le club allemand a devancé surtout Manchester United qui comptait sur la présence son compatriote d’Ole Gunnar Solskjaer pour remporter la mise.

Le Bayern Munich, auréolé de son titre de champion, a récemment échangé avec le joueur, pour éventuellement prendre la succession du Polonais Robert Lewandowski, qui pense au Barça. Mais les Bavarois sont partis de trop loin.

Il restait donc le Real Madrid, pour qui ce n’était pas un problème de le recruter ainsi que Kylian Mbappé, et Manchester City, qui cherchait un attaquant star pour compenser le départ de l’Argentin Sergio Aguero il y a un an. Si les Merengues avaient les faveurs du joueur, qui rêvait d’y évoluer, les Skyblues ont eu des arguments plus solides.