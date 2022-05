L’arganier, l’une des plantes naturelles qui poussent énormément dans le Sud du Maroc, est assez rarissime. Il est connu scientifiquement sous l’appellation « Argania Spinosa ». Il fait aussi partie des arbres forestiers répandus dans la région, comme il a des troncs courts et des branches denses résilients aux changements climatiques, notamment la pénurie d’eau.

Selon des rapports des Nations Unies, l’arganier est également connu pour sa poussée dans un environnement aride ou semi-aride. Il peut, de l’avis des experts, supporter des températures allant à 50° Celsius et a une durée de vie d’environ 200 ans.

De plus, l’huile d’argan est un produit très rare dans le monde. Il s’agit d’une « marque marocaine déposée » qui a différents usages et de multiples bienfaits alimentaires, médicaux et esthétiques.

L’arganier est, en outre, une ressource de vie pour des milliers d’habitants locaux puisque ces arbres s’étalent sur une superficie dépassant 800.000 hectares (ha) répartis sur les trois régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun.

Conformément à des statistiques officielles, il est prévu que la plantation de l’arganier agricole soit portée à 50.000 ha à l’horizon 2030 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de l’arganier, devenu encadré depuis 2011.

Mieux encore, les efforts fournis par le Maroc, terre d’origine de l’arganier, afin de le préserver et le développer, sont couronnés par une triple reconnaissance par des organisations internationales. Dans ce sens, il a été classé, en 2014, par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité et comme système du patrimoine agricole mondial par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2018. Ces efforts ont abouti à la reconnaissance historique, le 3 mars 2021, sur proposition marocaine, par l’ONU qui a déclaré le 10 mai de chaque année journée mondiale de l’arganier.