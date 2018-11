Infomédiaire Maroc – AccorHotels annonce la nomination de Yigit Sezgin au poste de Directeur Commercial / CCO, Moyen-Orient et Afrique.

Basé à Dubaï, Yigit Sezgin supervisera tous les services commerciaux de la région, notamment, le support à la vente, le numérique, le marketing des marques, la communication, la fidélisation clients et les partenariats, la veille stratégique ou surveillance concurrentielle et la gestion des revenus.

Ses principales priorités seront de diriger la transformation numérique du Groupe dans la région, de favoriser son développement ainsi que d’intégrer de nouvelles d’activités, en particulier tout ce qui est lié au programme de fidélisation de AccorHotels.

Commentant cette nomination, Mark Willis, Directeur Général/CEO de AccorHotels Moyen- Orient et Afrique a déclaré : « Nous sommes ravis que Yigit revienne à Dubaï et occupe ce poste critique au sein de notre Groupe. Il jouera un rôle fondamental dans la consolidation de notre activité commerciale au Moyen-Orient et en Afrique, en améliorant nos performances et en offrant de meilleurs rendements à nos précieux partenaires et parties prenantes. »

« Avec 20 ans d’expérience dans l’hôtellerie, j’ai hâte d’apporter mon expertise internationale au portefeuille unique de AccorHotels », a ajouté Yigit Sezgin. « Nous gérons certaines des marques les plus emblématiques du monde. C’est très excitant de faire partie de cette entreprise innovante et audacieuse. »

Yigit Sezgin rejoint AccorHotels après avoir travaillé pour Bilgili Holding, un groupe turc d’investissement de premier plan consacré au développement de l’immobilier et du tourisme en Turquie et ailleurs. En tant que Directeur Général de Bilgili Holding, son portefeuille comprenait une gamme de produits luxe et lifestyle, dont W Istanbul Hotel, Soho House, Peninsula Hotel, Aman Resort, Ritz Carlton Residences, Mandarin Oriental Residences, Radisson Blu Conference & Airport Hotel…

Ayant vécu et travaillé dans huit villes internationales au cours des vingt dernières années, Yigit Sezgin a également occupé des postes de direction dans des groupes multinationaux, notamment chez Ritz Carlton, Wilton International et Hilton. Il a passé dix ans au sein du groupe « Radisson Hotel » (anciennement Carlson Rezidor), en tant que Directeur Monde des ventes et du marketing. Il était en charge du développement commercial et de la performance stratégique, supervisant ainsi plus de 100 hôtels, majoritairement à Dubaï, et de nombreux bureaux de vente dans le monde.