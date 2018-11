Infomediaire Maroc – Le CMA CGM Tanger, deuxième porte-conteneurs battant pavillon marocain du géant mondial du transport maritime, a fait une escale inaugurale mercredi au port d’Agadir.

Ce navire de 148 m de long, qui peut transporter 1118 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds), est déployé sur la ligne Morocco Suttle, reliant Tanger, Casablanca, Agadir et Algésiras et servira notamment au transport des exportations agricoles de la région Souss-Massa.

«En choisissant d’immatriculer un navire au Maroc et de le baptiser au nom d’une ville emblématique du développement économique du Royaume, CMA CGM confirme son ancrage dans le pays, où il est présent depuis 1983 et dont il s’attache à promouvoir le patrimoine et le savoir-faire maritimes», a indiqué le président directeur général du groupe, Rodoplhe Saadé, à l’occasion d’une cérémonie en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, ainsi que des cadres et des clients du groupe français. Ce leader mondial du transport maritime compte 25 lignes desservant le Royaume. A Agadir, il propose cinq services hebdomadaires dédiés au transport de produits réfrigérés, avec une offre spécifique vers la Russie et le nord de l’Europe. « CMA CGM est aussi ici au Maroc un acteur portuaire clef. Notre filiale Terminal Link détient 100% du Terminal de Casablanca et 40% du Terminal Eurogate de Tanger Med 1 », a rappelé M. Saadé exprimant la volonté de continuer à enrichir l’offre de services dans le cadre de la contribution à la dynamique économique du Royaume. Dans ce sens, il a cité, dans le domaine maritime, le lancement en décembre d’un service hebdomadaire qui reliera Agadir à Port Vendres (France) en moins de 72h, une alternative compétitive au transport routier, la mise en place d’une plateforme logistique dans la zone franche de Tanger, outre des actions dans le transport réfrigéré, le développement des infrastructures par la contribution au dragage du port de Casablanca, ainsi qu’en termes de renforcement de l‘expertise au profit notamment des cadets de l’Institut supérieur des pêches maritimes de Casablanca.

« Nous continuerons à nous développer dans le maritime, bien évidemment, mais aussi dans le terrestre et la logistique», a assuré le patron du groupe CMA CGM aujourd’hui présent dans 160 pays, grâce a une flotte de plus 500 navires. Au Maroc, le Groupe emploie 1.600 personnes et y réalise plus de 1.000 escales par an, avec 25 services maritimes permettant de desservir le monde entier, dont plus de 80 ports desservis en direct.

La cérémonie inaugurale du nouveau navire a eu lieu en présence également de la directrice générale du groupe CMA CGM, Tanya Saade Zeenny, ainsi que du consul général de France à Agadir, Dominique Doudet.

