Un mineur âgé de 17 ans a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé, jeudi soir, dans l’explosion d’une petite bonbonne de gaz, utilisée lors de la célébration de l’Achoura par certains jeunes et mineurs de manière imprudente et irresponsable, apprend-on auprès des autorités locales.

Un groupe d’individus, dont plusieurs mineurs, s’est rassemblé vers 23h00 dans l’une des artères située à Diour Itissalat sur la route reliant Ben Ahmed à Settat et avait mis le feu à des pneus, dans un comportement irresponsable portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, en jetant notamment une petite bonbonne de gaz à l’endroit où le feu s’est déclaré, ce qui a provoqué une explosion, blessant gravement deux mineurs, a précisé la même source, ajoutant que l’un d’entre eux a succombé à ses blessures, alors que le deuxième se trouve actuellement dans un état critique sous surveillance médicale à l’hôpital provincial Hassan II de Settat.

Une enquête a été ouverte par les services compétents, sous la supervision du parquet afin d’élucider les tenants et aboutissants de cet accident, ainsi que de déterminer les responsabilités juridiques, conclut la même source.