La sixième édition de l’initiative “DigiGirlz », visant à renforcer la participation des Marocaines dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’ingénierie, s’est achevée en couronnant trois projets proposant des solutions innovantes pour la préservation de l’eau.

L’ambassade des États-Unis au Maroc et l’association Anwal ont célébré les réalisations des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans. Le projet « Advanced watering » de la ville d’Errachidia a remporté la première place. Il s’agit d’un robot intelligent connecté à une application qui contrôle la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation.

Le projet « Wastewater » de la ville de Safi a remporté la deuxième place en proposant un système de traitement des eaux usées pour le lavage de voitures afin de réduire la consommation d’eau.

La troisième place a été attribuée à « Hydrify » de la ville de Rabat, qui a présenté un concept de pommeau de douche intelligent et novateur intégrant des technologies avancées pour la préservation de l’eau.

Dans cette perspective, Ilyass Benarouia, président de l’association Anaoul, a déclaré : « Le programme DigiGirlz vise à former les jeunes filles aux niveaux avancés dans le domaine de la technologie en général et de la programmation en particulier. Notre programme encourage l’utilisation des technologies modernes pour résoudre certains défis sociaux, ce qui démontre que la technologie doit être orientée vers la résolution des problèmes sociaux en proposant des solutions créatives réelles. »

L’ambassade des États-Unis au Maroc et l’association Anwal ont rendu hommage aux jeunes filles âgées de 15 à 18 ans pour leurs réalisations dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques lors de la sixième édition du programme DigiGirlz. La cérémonie de clôture nationale a rassemblé des mentors, des formateur.trices ainsi que les bénéficiaires du programme pour célébrer leurs réalisations et l’impact positif qu’elles ont eu.

L’événement national a eu lieu à l’école centrale de Casablanca à Bouskoura, réunissant 175 Mentors et Mentees de plus de 30 villes marocaines. Elles ont bénéficié de différentes formations sur le mentorat, le leadership, les robots, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle. L’événement a également accueilli des invités hautement qualifiés travaillant dans le domaine de la technologie et de l’entrepreneuriat pour créer un environnement inspirant et des échanges enrichissants.

Le troisième jour de l’événement, 21 équipes ont présenté un total de 30 projets sur lesquels elles ont travaillé tout au long du programme de six mois, avec pour objectif de résoudre des défis liés à l’eau. Les équipes participantes ont utilisé l’innovation et la créativité dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques pour proposer des solutions créatives et efficaces à ces problèmes.

Après la présentation des projets pilotes de manière attrayante et convaincante, ils ont été évalués par un comité de juges composé d’experts spécialisés, et les trois meilleurs projets ont été sélectionnés pour leur innovation, leur efficacité et leur attractivité, ainsi que pour leur apport créatif et fiable aux défis liés à l’eau.

DigiGirlz Mentorship Program est mis en œuvre par l’Association Anoual, une organisation fondée en 2005 par un groupe de jeunes activistes, qui vise à autonomiser les jeunes leaders grâce au pouvoir de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat pour apporter des solutions innovantes aux défis sociaux.

Ce programme est en partenariat avec l’ambassade des États-Unis au Maroc, dont le soutien apporte et offre aux jeunes filles l’opportunité de développer les compétences nécessaires pour contribuer à un avenir meilleur.