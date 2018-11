Infomediaire Maroc – Les ressources du Fonds national de l’action culturelle (FNAC) ont enregistré une hausse importante en 2018 pour atteindre plus de 50,3 de dirhams (MDH) contre 20 MDH en 2017, selon le ministère de la Culture et de la Communication.

Pour rappel, ce Fonds vise la protection et la préservation du patrimoine architectural et archéologique ainsi que les différentes richesses artistiques, en plus du soutien du développement et de l’organisation de la créativité culturelle et artistique de manière indépendante et sur des bases professionnelles précises.

Rédaction Infomediaire.