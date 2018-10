Infomediaire Maroc – Les ressources du Fonds national pour l’action culturelle ont enregistré une hausse importante durant l’année 2018, notamment en termes de revenus des visites des sites et monuments historiques, selon le ministère de la Culture et de la communication.

Le total de ces revenus a atteint plus de 10,4 millions de dirhams (MDH) durant le mois de septembre 2018, contre 2,0 MDH au cours de la même période de l’année précédente, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La majeure partie des ressources et revenus du Fonds national pour l’action culturelle sera consacrée à la protection et la préservation du patrimoine architectural et archéologique ainsi que les différentes richesses artistiques nationales, en plus du soutien du développement et de l’organisation de la créativité culturelle et artistique de manière indépendante et sur des bases professionnelles précises, et ce afin de faire de la culture un levier pour la réalisation d’un développement économique global et durable, a précisé la même source.

Le ministère a pris une kyrielle de mesures et d’actions, tant au niveau de fixation des prix de ses services que des mécanismes de contrôle continu des opérations de recouvrement, et ce pour la mise en œuvre de la politique du secteur culturel en matière de protection et de valorisation du patrimoine, d’encouragement de la créativité culturelle et artistique tout en garantissant les conditions de sa production et de sa promotion, outre l’activation des mécanismes de la gouvernance administrative et financière dans la gestion du secteur, a conclu le communiqué.

