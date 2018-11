Infomediaire Maroc – Royal Air Maroc vient de lancer une nouvelle plateforme «RAM E-sourcing» pour la passation en ligne de ses marchés (http://ram-esourcing.royalairmaroc.com). Le lancement de ce portail, mis à la disposition de toute entreprise, pour la passation en ligne des marchés de Royal air Maroc, s’inscrit dans le cadre du processus de bonne gouvernance de la compagnie nationale, à travers la modernisation et la dématérialisation des opérations d’achats.

« Depuis le 30 octobre 2018, les fournisseurs actuels et potentiels de la compagnie peuvent consulter en ligne les appels d’offre de Royal Air Maroc sur ce portail, qui est amené à être l’unique point d’entrée pour soumissionner aux achats de la compagnie, en toute transparence», indique Abdelhamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

Ainsi, toutes les phases du processus d’achat de Royal Air Maroc seront désormais intégrées au sein de cette plateforme, depuis la publication du dossier d’appel d’offres, en passant par la soumission des offres, l’adjudication et enfin la contractualisation.

« Grâce à cette digitalisation, les achats de la compagnie, aussi bien nationaux qu’internationaux, seront accessibles à un panel beaucoup plus élargi de fournisseurs, ce qui permettra une plus grande efficience et efficacité pour nos achats», précise Abdelhamid ADDOU.

Soucieuse d’entretenir des relations durables et fructueuses avec ses fournisseurs,

Royal Air Maroc offre, grâce à cette plateforme, un espace d’échange avec ses fournisseurs, à travers duquel ils pourront recueillir plusieurs informations utiles concernant leurs contrats et leurs factures et, par la même occasion, exprimer leurs différentes propositions d’amélioration.

Pour rappel, les achats de Royal Air Maroc totalisent près de 500 marchés par an pour un budget annuel de 7 milliards de dirhams.

La plateforme « RAM e-soucring » compte déjà 1500 fournisseurs référencés chez la compagnie. Tous les fournisseurs désireux de soumissionner aux marchés de la compagnie sont invités à s’inscrire sur le portail afin qu’ils puissent être notifiés et consultés lors des appels d’offres relevant de leur domaine d’activité. Pour plus d’informations, les entreprises sont priées de se renseigner sur les questions relatives à ce portail aux numéros suivants :

• +212 522912200 pour les entreprises marocaines

• +33 1 46 09 56 72 pour les entreprises étrangères

La plateforme est évolutive et les entreprises inscrites seront informées des nouvelles fonctionnalités mises à leur disposition au fur et à mesure de leur déploiement.

Rédaction Infomediaire.