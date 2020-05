La production agricole se poursuit d’une manière normale et n’a pas connu de perturbations, permettant un approvisionnement continu et en quantités suffisantes du marché, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



En effet, l’installation des cultures de printemps se poursuit normalement et les réalisations à date ont atteint 105% du programme arrêté avec un dépassement des superficies programmées pour certaines cultures, notamment la pomme de terre (112%), la tomate (127%), l’oignon (106%), les courges et courgettes (147%) et le haricot vert (209%), précise-t-on dans un communiqué, ajoutant que pour les autres cultures, les réalisations dépassent 90% de la superficie programmée.



Par ailleurs, le programme des assolements arrêté pour les principales cultures maraichères pour la saison d’été (19.000 Ha) sera mis en place à partir du mois de juin, souligne la même source, estimant que la production attendue des semis de printemps et ceux d’été devra permettre de couvrir largement les besoins de consommation en ces produits pour la période allant de juin à décembre 2020.



Et de rappeler que depuis le début de la crise, des mesures sanitaires et d’hygiène des plus strictes ont été adoptées par le ministère et l’ensemble des opérateurs et acteurs concernés le long de la chaine de valeur agricole (exploitations, marchés de gros de fruits et légumes et de poissons, abattoirs, unités de conditionnement, unités d’exportation…).



Dans le contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire décrété pour lutter contre le Covid-19, le ministère assure, depuis le début de la crise, un suivi régulier et rigoureux de la situation de la production et de l’approvisionnement du marché national en produits agricoles et alimentaires, note le communiqué.