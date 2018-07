Infomédiaire Maroc – Le groupe BCP vient d’obtenir pour l’ensemble de ses filiales rattachées à la Banque des Marchés des Capitaux (BMC) la certification ISO 9001 V 2015, soit la plus récente version répondant aux standards internationaux dans le domaine du management de la qualité.

Cette certification consacre, en effet, les systèmes de management de la qualité des quatre filiales spécialisées de la BMC, à savoir :

– UPLINE SECURITIES, société de courtage en bourse ;

– UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, société de gestion d’actifs ;

– ICF AL WASSIT, société spécialisée dans la bourse en ligne ;

– MEDIAFINANCE, banque dédiée aux services titres.

Grâce à cette reconnaissance, le groupe BCP devient la première banque marocaine à certifier l’ensemble de ses activités marchés conformément aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015.

Délivrée par le bureau VERITAS, la certification ISO 9001 V 2015 témoigne de l’importance accordée par le groupe BCP à l’instauration d’une dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction de ses clients, la prise en considération de leurs besoins et exigences ainsi que ceux des autres parties intéressées.

Cette démarche engagée conforte le groupe BCP dans son positionnement de référence au niveau national et régional, avec une offre complète et diversifiée de produits et de services financiers répondant aux exigences légales et réglementaires au niveau international.

Rédaction Infomédiaire