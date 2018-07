Infomédiaire Maroc – Après la réussite des 3 dernières éditions, BMCE Bank reconduit cette année dans plusieurs villes du royaume, son programme des Séminaires Régionaux de l’Investissement en faveur des Marocains Citoyens du Monde. Un cycle de rencontres devenu un rendez-vous incontournable durant la période estivale.

Traduisant l’engagement fort de BMCE Bank vis-à-vis de ses clients résidents à l’étranger, plusieurs régions, du Nord au Sud du Royaume, accueilleront ces séminaires dont l’objectif est d’accompagner les investisseurs dans la concrétisation de leurs projets au Maroc et par la mise en avant d’offre dédiée à cette cible.

BMCE Bank a choisi d’animer et de diffuser en direct ces séminaires sur les ondes de MFM, dans le cadre de l’émission radio interactive «Al Moukawil».

Ce format sert, en plus des invités présents sur le plateau, le plus grand nombre d’auditeurs notamment à travers la diffusion en live de l’émission sur le web pour répondre instantanément aux interventions et aux appels des porteurs de projets et ce, en la présence de différents experts métiers.

Grâce à ces séminaires, BMCE Bank se positionne comme un acteur clé dans le développement des projets des Marocains Citoyens du Monde et renforce ainsi sa promesse auprès de sa clientèle en mettant ainsi à leur disposition les opportunités et modalités d’investissement dans leurs régions ainsi que les mécanismes d’appui à forte valeur ajoutée.

BMCE MRE Invest – Des solutions pour réussir vos projets au Maroc

BMCE MRE Invest est une formule de financement moyen ou long terme exclusivement dédiée aux promoteurs Marocains Résidant à l’Étranger, seuls ou associés à des investisseurs marocains ou étrangers, porteurs de nouveaux projets d’investissement ou projets d’extension au Maroc.

Adossé au fonds étatique «MDM Invest», ce crédit permet au MRE investisseur de bénéficier d’une subvention de l’État à hauteur de 10 % du montant de la quote-part du MRE investisseur sous forme d’une contribution allant jusqu’à 5 MDH !

D’autres solutions de financement sont également proposées en fonction du secteur à investir.

