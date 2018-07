Infomediaire Maroc – Sur invitation de l’Union Africaine (UA), Hassan M. Alaoui, Président de la société marocaine ‘‘I-conférences’’, a présenté l’Appel d’Abidjan devant les 54 Etats membres de la Commission Infrastructure, Energie et TIC de l’UA.

L’Appel d’Abidjan est une initiative lancée en Mars 2017 par I-conférences et ANSUT en marge de la 9ème édition de Africa IT & Telecom Forum qui s’est tenue à Abidjan. Cet appel a pour objectif de renforcer la coopération entre les agences d’économies numériques, les agences de services universelles et les régulateurs de l’Afrique francophone afin de répondre au mieux aux attentes des populations, le tout dans un esprit de partenariat Sud-Sud.

En invitant les fondateurs de l’Appel d’Abidjan à présenter cette initiative à Addis Abeba, l’Union Africaine reconnait ce projet comme pouvant être un accélérateur d’une croissance inclusive et durable pour le continent.

A l’issue de cette présentation, plusieurs pays de l’Afrique francophone ont interpelé en séance plénière Hassan M. Alaoui afin de généraliser l’Appel à toute l’Afrique pour inclure les pays anglophones. C’était le cas notamment du représentant du Liberia qui a salué cette initiative et a exprimé le souhait de son pays à y adhérer.

Pour rappel, i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord de l’Ouest et Centrale visant à promouvoir le partenariat sud-sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Cette société basée à Casablanca créée en 2004, a à son actif plus de 100 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, la banque, la poste, les infrastructures…

