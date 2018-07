Infomediaire Maroc – Charafat Afailal, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, accompagnée du Président de la région de l’Oriental a effectué une visite aux chantiers de réalisation de points d’eau au niveau de la province de Figuig ; plus précisément sous forme de bassins de collecte des eaux pluviales à Chebket Khounag Sedra et de Chaab Ain Chair.

L’objectif de cette visite de terrain à laquelle ont pris part également les représentants des autorités locales ainsi que des élus locaux, consiste à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de ces chantiers.

Compte tenu de la rareté des ressources en eau souterraines dans la région d’une part, et des activités de pâturage menées par les nomades d’autre part, plus de 100 sites ont été explorés par les services techniques du Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau. Cette initiative a permis de sélectionner 24 sites dont les travaux ont démarré en septembre 2016. Ces travaux ont été achevés au niveau de 21 sites et continuent encore au niveau de 3 derniers chantiers, à savoir ‘‘Jbal Lkelkha’’, ‘‘Hammou ouarzak’’ et ‘‘Chaab Ain Chair’’.

Rédaction Infomediaire.