Infomédiaire Maroc – Le Groupe Addoha, coté à la Bourse de Casablanca, prévoit en 2018 de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de près de 4,1 milliards de dirhams (MMDH) et un résultat net consolidé de près de 410 millions de dirhams (MDH) soit une baisse respective de 45% et 50% par rapport à l’année 2017.

Ce niveau de résultat tient compte de l’impact des contrôles fiscaux sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 qui ont concerné 3 sociétés du Groupe : Douja Promotion Groupe Addoha (IS, IR, TVA et DE), IMMOLOG (IS, IR, TVA et DE) et Foncière Iskane (IS, IR et TVA) pour un montant total de 126 MDH suite à un accord avec l’administration fiscale. La maitrise de l’endettement net autour de 6 MMDH combiné à des fonds propres de plus de 12,5 MMDH permet au groupe d’afficher un taux d’endettement de 32% en ligne avec le niveau de 2017.

‘‘Malgré ce repli et l’impact des contrôles fiscaux, le Groupe préserve sa capacité bénéficiaire, et ce grâce à ses efforts d’optimisation des frais fixes et du contrôle des coûts opérationnels et du programme de production’’, précise un communiqué du promoteur.

Par ailleurs, le Groupe dispose d’une réserve foncière de près de 3 500 hectares (Ha) dont plus de 900 Ha constituant une réserve stratégique pour une valeur comptable totale de près de 2 milliards de DH. Et selon le promoteur immobilier ‘‘cet actif permettra au Groupe de faire face à moyen et long terme à l’évolution favorable de la demande locale et étrangère en logements’’.

Rédaction Infomédiaire