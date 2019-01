Infomédiaire Maroc – L’échangeur « Al Massira », situé sur le point kilométrique 232 de l’axe autoroutier Rabat-Kénitra, a été inauguré lundi avec comme objectif principal d’améliorer les conditions d’accès à la ville de Kénitra.

Réalisé par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) sur une période de 10 mois, le projet qui a nécessité un investissement de 30 millions de dirhams permettra de soulager le trafic sur les deux échangeurs mitoyens, Kénitra centre et Kénitra nord, et d’améliorer à la fois la capacité et la fluidité de la circulation.

A cette occasion, le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara a souligné que l’aménagement du nouvel échangeur contribuera à raccourcir le délai d’accès à l’autoroute, à fluidifier les flux de circulation vers le centre-ville, à éviter les engorgements au niveau du giratoire menant vers Saknia et mieux desservir la ville via cette zone.

La ville de Kénitra est en plein essor sur les plans urbain et industriel compte tenu d’innombrables projets mis en place, notamment la création de l’Atlantic free zone, a expliqué M. Amara dans une déclaration à la presse, notant que le projet ouvre la voie à l’amélioration des conditions de circulation et du service offert aux clients-usagers de l’axe autoroutier Rabat-Kénitra.

Par ce projet lancé en novembre 2017, la Société nationale des autoroutes poursuit la mise en œuvre de chantiers structurants dans le but de contribuer à la compétitivité des territoires grâce au renforcement de leur infrastructure autoroutière et à l’optimisation de leur connexion au reste du réseau.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Kénitra, du directeur général de l’ADM et des représentants du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Rédaction Infomédiaire