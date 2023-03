Le chiffre d’affaires consolidé d’ADM totalise, à fin décembre 2022, 4010 millions de dirhams contre 3992 millions de MAD pour la même période de l’année 2021. Cette augmentation est expliquée principalement par l’amélioration de 5 % du chiffre d’affaires lié à l’exploitation par rapport à 2021 grâces à l’augmentation du trafic sur le réseau autoroutier qui a retrouvé en 2022 les niveaux affichés en 2019 avant COVID.

Le chiffre d’affaires consolidé de T4 2022 s’élève à 999 millions de MAD contre 601 millions de MAD pour T4 2021. Dans la même tendance, le chiffre d’affaires social s’élève à 3378 millions de dirhams à fin décembre 2022, contre 3207 millions de dirhams à fin décembre 2021, soit une évolution de 5,3 %. À fin décembre 2022, les investissements bruts affichent 623 millions de dirhams contre 785 millions de dirhams enregistrés à la même période de l’année 2021 et concernent essentiellement les travaux de triplement du contournement de Casablanca et celui de Casa-Berrechid ainsi que les projets d’automatisation de l’exploitation.

Le bilan affiche ainsi à son actif un cumul d’investissement (net d’amortissements) de 68.759 millions de dirhams à fin décembre 2022. Les dettes consolidées à fin décembre 2022 sont restées stables par rapport à la même période 2021 enregistrant 36.869 millions de dirhams. La même tendance est observée en social avec un total de 39.186 millions de dirhams à fin décembre 2022. À noter que le niveau de la dette dans les comptes sociaux et consolidés à fin 2022 a été négativement impacté à la hausse à cause du FOREX défavorable de plus de 780 millions de dirhams.

Le 4ème trimestre de l’année 2022 a été marqué principalement par l’organisation, le 06 octobre, de la 4ème édition de la Conférence Internationale sur la Mobilité Durable et de la Conférence Annuelle de la Fédération Routière Internationale (IRF) dont le Maroc assure la présidence.

Axé autour de la thématique « Décarboner, financer et digitaliser le secteur routier pour une mobilité et une croissance durables », ce rendez-vous de premier ordre a réuni des intervenants de qualité venants des 5 continents dans l’objectif de mettre la lumière sur les toutes dernières avancées en matière de sécurité de transport et de mobilité durable.

Il était également question d’explorer les nouveaux mécanismes de financement vert mis en place dans le cadre de la finance climat, d’initier la réflexion pour le développement d’un véritable écosystème autour de la sécurité du transport routier et de la mobilité durable, de rappeler la position du Maroc et de communiquer auprès de la communauté internationale de l’engagement du Royaume pour l’environnement.

L’événement a accueilli en outre des showrooms professionnels avec des exposants internationaux parmi lesquels des industriels et sociétés de services œuvrant dans le secteur de la mobilité durable.