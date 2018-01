Infomediaire Maroc – Les dysfonctionnements relevés au niveau de l’administration publique par les rapports de la Cour des comptes et de l’Institution du Médiateur du Royaume, impliquent l’adoption d’une approche réformatrice ambitieuse pour les réparer, a indiqué le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader.

Intervenant lors d’une journée d’étude, Benabdelkader a souligné que, d’après la Cour, ces dysfonctionnements sont liés à la répartition inéquitable des ressources humaines, à l’insuffisance des mesures entreprises en matière de la mobilité, l’évaluation et la formation continue des fonctionnaires et au système de rémunération dépassé, complexe et inéquitable.

A cet égard, Benabdelkader a fait remarquer que son département révisera le système de la fonction publique selon une approche globale, basée sur des résultats tangibles et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis, afin de passer d’une culture de gestion traditionnelle, fondée sur les moyens et les ressources, vers une culture prenant en considération les changements dus aux politiques et programmes adoptés.

Rédaction Infomediaire.