Infomédiaire Maroc – Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a catégoriquement démenti, ce jeudi, l’intention de l’exécutif de prendre toute décision visant à abandonner la gratuité de l’enseignement supérieur.

Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Othmani a expliqué que le projet de loi-cadre, examiné ce jeudi en Conseil, introduit des frais d’inscription pour les familles aisées et maintient la gratuité pour les classes pauvres, moyennes et en précarité.

Cette précision sera clairement indiquée dans ce projet de loi-cadre, qui fera l’objet d’étude et d’échanges, dans le but de consacrer l’égalité des chances, a indiqué El Othmani, notant que les citoyens et l’opinion publique seront informés au sujet des dispositions dudit texte dès son adoption en Conseil des ministres et son renvoi devant le parlement.

Rédaction Infomédiaire