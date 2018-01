Infomédiaire Maroc – Le ministère chinois de l’Education a récemment approuvé la construction d’un institut conjoint par l’Université du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, et l’Université Hassan Ier de Settat, selon Telquel qui cite l’agence chinoise Xinhua. Un groupe de délégués s’est rendu en novembre à l’Université de Hassan Ier de Settat, et les 2 universités ont signé un accord pour la mise en place d’un institut conjoint.

L’établissement focalisera ses études sur la Nouvelle Route de la soie, dans le but de servir le commerce et la coopération sino-marocaine, et de renforcer la coopération dans l’éducation supérieure entre les 2 pays.

Les 2 universités tiendront des conférences internationales, mèneront de recherches en coopération, et organiseront des visites de chercheurs, des échanges d’étudiants et des formations. Le comité de l’institut sera composé de chercheurs chinois et marocains.

Rédaction Infomédiaire