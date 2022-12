IDARATHON est de retour pour une deuxième édition. Initiée en partenariat avec l’Agence belge de développement au Maroc (Enabel), cette compétition, qui se poursuit jusqu’au mois de juin 2023, a pour objectif de renforcer les capacités des ressources humaines de l’administration publique dans les domaines de l’innovation et de la numérisation. Il s’agit aussi de la mise en œuvre d’une banque de projets et d’idées innovantes et renouvelables à la disposition de l’administration publique en cas de besoin. L’objectif, tel qu’annoncé vendredi à l’occasion du lancement de ce concours, par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour est d’accélérer la transformation numérique et créer un esprit de créativité et d’innovation dans l’administration publique. Il s’agit également, selon la ministre, de donner un nouveau souffle à l’image de l’administration publique et la réhabiliter pour accompagner les nouveaux développements et accélérer l’opérationnalisation des objectifs et stratégies de transformation numérique.

Nouveauté phare de cette édition: sa généralisation à tous les secteurs ministériels aux niveaux central et régional.

Les participants, qui seront constitués en équipes, développeront après la phase de sélection, des solutions répondant aux trois défis identifiés dans cette deuxième édition. Grâce aux nouvelles méthodologies innovantes et à l’intelligence collective, le Hackathon permet de générer en un temps limité des solutions innovantes à des problématiques diverses.