14 nouvelles lignes aériennes seront bientôt opérées entre le Maroc et la France. Ainsi, Easyjet lancera six nouvelles lignes vers Tanger et Agadir (Nantes-Tanger, Nantes-Agadir, Nice-Tanger, Nice-Agadir, Toulouse-Agadir et Lyon-Tanger).

L’irlandaise Ryanair lancera pour sa part 4 lignes (Toulouse-Tanger, Toulouse-Oujda, Bordeaux-Nador et Marseille-Essaouira). La compagnie française Transavia va lancer, à partir du 7 novembre prochain, une ligne aérienne directe reliant Paris-Orly à Ouarzazate. L’espagnole Volotea lancera quant à elle 2 lignes (Strasbourg-Marrakech et Nantes-Tanger). Et enfin, Air Arabia lancera Lyon-Tanger.