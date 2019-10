‘‘La politique migratoire est un exemple parfait de coopération réussie, nous ne pouvons relever ces défis et d’autres qu’à travers un dialogue ouvert et un échange de vues empreint de confiance dans l’intérêt mutuel. L’Allemagne et le Maroc coopèrent ensemble avec grand succès dans ce domaine, dans le but de poursuivre leurs efforts sur la voie commune empruntée et de promouvoir ainsi la migration légale. Le rôle du multilatéralisme est une « voie idéale » pour assurer une coopération réussie entre les continents’’.

Götz Schmidt-Bremme, Ambassadeur d’Allemagne au Maroc