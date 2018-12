Infomediaire Maroc – La compagnie aérienne belge TUI fly continue d’élargir son réseau entre la France et le Maroc.

En effet, dès juin prochain, elle reliera les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Lille et de Montpellier aux villes marocaines de Casablanca et de Nador.

Pour Montpellier, c’est vers la capitale économique du Maroc que la liaison s’établira, les jeudis et samedis.

Rédaction Infomediaire.