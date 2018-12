Infomediaire Maroc – Regus renforce sa présence au Maroc. Le leader mondial des espaces de travail flexibles annonce qu’il va inaugurer trois nouveaux sites à Casablanca (Zenith), Rabat (Mahaj Hay Ryad), et Tanger (Ibn Batouta Mall), au cours du premier trimestre de 2019. Le Maroc est devenu ainsi le premier pays d’implantation de la marque sur le continent et son deuxième marché africain en matière de croissance après l’Afrique du Sud.

Pour rappel, Regus propose différents espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise : de la start-up au groupe mondial, en mettant l’accent sur l’accessibilité du site et la qualité des bâtiments.

Une large gamme de services «clef-en-main» y sont disponibles : secrétariat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion et l’incontournable accès à l’internet haut débit.

Rédaction Infomediaire.