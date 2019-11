L’offre aérienne au départ du Royaume Uni vers le Maroc continue de croître, passant de 55 vols en moyenne par semaine en 2012 à 95 vols par semaine en moyenne en 2019.

Mais l’élément majeur est l’émergence depuis 2013 de nouvelles routes avec davantage de villes connectées entre les deux pays, à savoir Liverpool et Birmingham, du côté britannique et Rabat et Essaouira du côté marocain.