MenCare, une campagne mondiale pour la paternité, active dans plus de 55 pays et regroupant près de 100 partenaires dans le monde entier, tiendra sa troisième réunion mondiale du 19 au 21 novembre à Rabat.

Les participantes et participants seront réunis sur place ou se connecteront à distance pour élaborer un programme commun visant à faire progresser les activités de plaidoyer aux niveaux international et national pour partager les meilleures pratiques et données factuelles, et pour mettre au point de nouvelles méthodes novatrices permettant d’établir un partenariat égal entre les hommes et les femmes dans le travail des soins non rémunérés.