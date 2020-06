La compagnie aérienne Air Arabia Maroc a annoncé, ce mardi, la reprise dès le 25 juin de son programme de vols internes dans le Royaume.

Le leader du transport aérien à bas coût dans la région va reprendre ses vols avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences, indique la compagnie dans un communiqué, précisant que quatorze liaisons sont concernées au départ et à destination de sept villes, à savoir Agadir, Dakhla, Fès, Marrakech, Nador, Rabat et Tanger.

Rappelant les mesures prises par les autorités marocaines concernant les déplacements aériens entre les zones 1 et 2, Air Arabia Maroc informe ses clients qu’ils sont amenés à se munir d’une autorisation professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de déplacement entre les deux zones.

Et de noter que le déconfinement n’exempte pas les passagers de respecter les mesures barrières et de prévention. Le port du masque reste ainsi obligatoire sur l’ensemble de ses vols et des contrôles de température sont effectués au départ de chaque vol.

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.