La compagnie aérienne Air Arabia a augmenté à partir de ce mercredi, ses vols entre Agadir et Rabat (Aller-Retour) portant le nombre de fréquences entre ces deux villes à 7 par semaine.

Cette initiative qui vient compléter les quatre vols hebdomadaires déjà existants, intervient suite à la signature récemment d’un avenant de convention entre Air Arabia et la région Souss-Massa, dans le but de répondre à la demande croissante et de contribuer au développement du tourisme national.

Le nombre annuel de vols entre Rabat et Agadir s’élève ainsi à environ 728 vols.

A rappeler que la compagnie Air Arabia Maroc avait entamé en 2018 ses premiers vols internes au départ d’Agadir vers Rabat, Fès et Tanger .

Ces liaisons internes rentrent dans le cadre d’un partenariat conclu avec le Conseil régional Souss-Massa.