Air France pourrait supprimer entre 8.000 et 10.000 postes d’ici 2022 pour faire face à l’impact de la crise économique engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus, rapportent mercredi les médias de l’hexagone.

Toutes les catégories de salariés devraient être touchées par ces suppressions d’emplois, à leur tête les personnels au sol (6.000 postes), puis les hôtesses de l’air et les stewarts (2.000 postes) et finalement les pilotes avec entre 100 et 300 suppressions.