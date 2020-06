‘‘Si les mesures préventives prise par le Royaume ont permis de contenir l’épidémie et de préserver la santé des citoyens, elles sont aussi de nature à renforcer la sécurité sanitaire, devenue une condition primordiale pour rétablir la confiance dans l’économie et les entreprises et relancer l’activité économique. Cette expérience, menée selon la méthodologie précitée, constitue une expérience purement marocaine, qui n’a été calquée sur aucune stratégie étrangère, a assuré El Otmani, relevant la confiance placée en les institutions nationales et les experts marocains’’

Saad Eddine El Otmani, Chef du Gouvernement