Le Maroc est en mesure de constituer “une pièce importante” du puzzle de la compétitivité et la production de l’Europe de demain, a souligné, mercredi soir, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

“Nous avons des capacités de production et d’ingénierie importantes qui peuvent être mises à contribution pour que l’Europe devienne encore plus compétitive, évidemment en récupérant une partie de ce qui se fait à l’extérieur”, a dit Elalamy dans une interview diffusée sur Euronews (édition française).

L’Europe, a-t-il considéré, ne devrait pas se fermer sur elle-même, mais avoir un ensemble un peu plus large de partenaires fiables sur le long terme avec des capacités d’agilité à même de lui donner cette compétitivité dont elle aura besoin.

“Il faut de la relocalisation. Il y a eu beaucoup de délocalisation, en Asie en particulier. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de réviser ensemble ce partenariat pour qu’il soit mutuellement bénéfique”, a soutenu le ministre, rappelant dans ce contexte l’exportation par le Maroc de masques à plusieurs pays européens pour répondre à la demande en ce produit.

Abordant la riposte nationale contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), Elalamy a fait savoir que “SM le Roi Mohammed VI a pris des décisions stratégiques fortes”, à commencer par la fermeture très tôt des frontières, “permettant au niveau sanitaire d’avoir en totalité 210 morts à ce jour, ce qui est malheureux mais quand même très peu par rapport à ce qu’on aurait pu avoir”.

Et de poursuivre : “Nous avons eu des orientations très claires pour l’approvisionnement. Le Maroc n’a manqué de rien. A travers le monde, nous avons été étonnés de voir des étals et rayons vides. Ça n’a pas été le cas du Maroc, parce que nous avons mis les moyens nécessaires à ce niveau”.

En outre, il fallait une ingéniosité des opérateurs économiques encadrés par les ministères pour pouvoir répondre aux besoins de prévention, a relevé le ministre.

“Nous avons réalisé des masques, du gel hydroalcoolique, une usine éthanolate en sept jours. Il y a eu aussi la réalisation de respirateurs artificielles de très haut niveau. Nous avons, en toute transparence, découvert une jeunesse marocaine avec des capacités d’innovation et d’ingénierie très élevées, ce qui nous a fait pousser des ailes pour pouvoir les accompagner davantage”, s’est-il félicité.