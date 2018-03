Infomédiaire Maroc – La compagnie aérienne des îles Canaries, Binter, a annoncé qu’elle augmentera, à partir de ce mercredi, le nombre de ses liaisons entre Agadir et l’archipel avec un vol de plus à destination de l’île de Tenerife tous les mercredis.

Cette nouvelle ligne vient s’ajouter aux 2 liaisons hebdomadaires opérées par Binter avec Grande Canarie, le lundi et le vendredi, précise la compagnie dans un communiqué.

De plus, la compagnie a prévu de renforcer pendant les mois d’été la liaison avec Agadir, avec un vol de plus par semaine afin de répondre à l’augmentation de la demande enregistrée en période estivale.

Binter, qui améliore ainsi la liaison avec Agadir, a annoncé auparavant avoir mis en marche ce mercredi sa nouvelle programmation de vols entre Casablanca et l’archipel, comprenant 2 liaisons par semaine avec Grande Canarie, le lundi et le jeudi, assurées par un ATR 72 d’une capacité de 72 passagers. Pour rappel, en plus de Casablanca, Binter assure régulièrement des vols pour Marrakech, Agadir, Laâyoune et Dakhla.

Rédaction Infomédiaire