Infomédiaire Maroc – Des experts néerlandais et marocains se sont réunis, ce mercredi à Marrakech, pour mener des actions et des solutions durables en faveur de la mobilité urbaine propre de la ville.

Lors d’un séminaire organisé par l’Association Pikala en collaboration avec l’ambassade des Pays-Bas au Maroc et la Municipalité de Marrakech, ces experts ont partagé des stratégies et des expériences en matière de mobilité urbaine, la sécurité routière et les potentialités du cyclisme pour la durabilité de la cité ocre.

Intervenant à cette occasion, la directrice de l’Association Pikala, Cantal Bakker, a fait savoir que ce séminaire a pour but de partager et d’échanger avec les experts marocains et hollandais l’expertise dans la pratique de vélo à Marrakech, étant donné que cette ville dispose d’un potentiel important pour l’usage de vélo.

Rédaction Infomédiaire