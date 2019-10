La compagnie aérienne low cost easyJet inaugure en ce début de saison hivernale six nouvelles liaisons entre les villes françaises de Lyon, Nantes, Nice et Toulouse et le Maroc. Ainsi, à partir du 27 octobre 2019, la spécialiste britannique du vol pas cher propose à l’aéroport de Nantes-Atlantique deux vols par semaine vers Agadir-Al Massira, le jeudi et le dimanche. Et dès le 30 octobre, elle opèrera deux vols par semaine vers Tanger-Ibn Battouta, le mercredi et le samedi face à Volotea. A Nice-Côte d’Azur, easyJet propose également deux nouvelles lignes opérées deux fois par semaine vers le Maroc, avec Agadir (mercredi et samedi à partir du 30) et Tanger (mercredi et dimanche depuis le 27). L’aéroport de Toulouse-Blagnac bénéficie de son côté depuis avant-hier d’une liaison vers Agadir avec des rotations mardi, jeudi et dimanche. Enfin easyJet relie Lyon-Saint Exupéry à Tanger depuis le 28 octobre, le lundi et le vendredi. Et outre les lignes ci-dessus, le Maroc aura de son côté droit à une nouvelle liaison saisonnière d’easyJet entre les aéroports de Belfast-International et Marrakech-Menara, le mercredi et le samedi, et à une autre reliant Berlin-Schönefeld toujours à Marrakech, le mercredi et le samedi.