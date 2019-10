En moins de 24 heures, les services douaniers ont saisi plus de 14 tonnes de chira au Nord et au Sud du pays. Au cours de la journée du 28 octobre, alors qu’ils effectuaient un contrôle de routine par scanner d’un ensemble routier immatriculé à l’étranger, des agents des douanes à Tanger-Med ont découvert, en collaboration avec les services de la police, des colis cachés entre des palettes d’oranges destinées à l’export, renfermant près de 9 tonnes de chira. Leurs collègues relevant de la brigade douanière de Bir Guendouz ont, quelques heures auparavant, mis la main sur 936 kg de chira soigneusement dissimulés dans le châssis de la remorque d’un ensemble routier transportant une cargaison d’oranges présentés à l’export au poste frontière de El Guergarate. Le lendemain et de nouveau au port de Tanger-Méditerranée, ce sont 4,4 tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies par des éléments douaniers. La drogue se trouvait à bord d’un ensemble routier acheminant un chargement de poissons vers l’étranger.