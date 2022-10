A l’invitation de l’ONMT, les dirigeants de la compagnie aérienne Britannique Easyjet, 5èmecompagnie aérienne d’Europe avec plus de 100 millions de passagers en 2019, sont à Marrakech du 4 au 7 octobre 2022 afin d’étudier les possibilités d’augmenter leurs opérations et investissements au Maroc.

Le CEO du groupe et PDG de la compagnie aérienne, Johan Lundgren est ainsi accompagné par Gary Wilson, PDG du TO Easyjet Holidays, branche Tour Opérateur du groupe, et acteur majeur du tourisme en Grande bretagne avec plus d’un million de clients annuels. Easyjet cherchant à se positionner sur des destinations à fort potentiel aussi bien au niveau de la demande de la clientèle que de la richesse de l’expérience offerte.

Ce sont justement ces futurs développements qui ont été à l’ordre du jour des discussions entre la délégation d’Easyjet et la délégation marocaine, présidée par Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, accompagnée par Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT.

A cette occasion, Johan Lundgren et Gary Wilson d’une part ont signé avec Adel El Fakir, deux contrats de partenariat portant sur la programmation hiver du groupe Easyjet au Maroc. En attendant la signature d’un partenariat plus important sur plusieurs années qui sera paraphé dans les prochaines semaine et qui actera l’augmentation significative de la capacité et l’ouverture de nouvelles ligne sur plusieurs destinations marocaines.

Pour Adel El Fakir ; « L’objectif de ce futur partenariat sera de consolider la présence d’Easyjet sur Agadir et Marrakech, mais aussi d’imaginer le partenariat stratégique commun qui permettra à Easyjet de se développer sur d’autres destinations marocaines et de connecter le royaume aux 34 marchés européens à partir desquels elle opère déjà ».

L’idée du groupe est de se positionner non plus en compagnie aérienne uniquement, mais aussi en tour opérateur qui pourra remplir une grande partie de ses sièges aériens vers le Maroc avec ses propres clients en packages.

Rappelons qu’avec près d’un million de sièges annuels opérés sur le Maroc, Easyjet est la 5ème compagnie aérienne en terme de capacité internationale à destination du royaume. Alors qu’elle opérait sur Marrakech, Agadir, Tanger et Essaouira en pré-pandémie, la compagnie a pour l’instant repris ses opérations sur Agadir et Marrakech en attendant de revenir au niveau d’avant crise sanitaire, voire même les dépasser.