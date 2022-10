La 9ème édition de la conférence « Devoxx Morocco » la plus importante rencontre dédiée aux NTIC en Afrique et au Moyen-Orient, s’est ouverte mercredi à Agadir.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement incarne une plateforme d’échange et de réseautage entre entreprises, professionnels et universitaires opérant dans le domaine des technologies de l’information.

Selon les organisateurs, cette manifestation internationale marque son retour cette année avec un véritable carrefour technologique qui réaffirme la vision de « DEVOXX Morocco » de maintenir un mouvement créé autour de sa devise » Par les développeurs, pour les développeurs ».

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour a mis l’accent sur l’importance de la conférence « Devoxx Morocco » qui figure parmi les rencontres majeures au niveau mondial dans les domaines du digital et de la numérisation .

Et d’ajouter que ce conclave se veut un rendez vous qui réunit les plus grandes firmes et acteurs mondiaux des TIC, notant que cet événement est l’occasion pour présenter et partager les potentialités et les atouts du Maroc en matière de transformation numérique.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, a souligné que le Nouveau Modèle de Développement attribue à la digitalisation une importance majeure, ajoutant que la conférence « Devoxx Morocco » vise à mettre en avant le rôle crucial de la numérisation dans le processus de développement sur les plans régional et national.

De son côté, le président fondateur de « Devoxx Morocco », Badr El Houari a relevé que ce rendez-vous annuel des grands développeurs du monde, accueillera durant trois jours quelque 2.000 participants et ambitionne de valoriser le métier de développeurs et de créateurs de technologies .

En marge de la cérémonie d’ouverture de cet événement, il a été procédé à la signature de trois conventions portant sur le développement de l’écosystème du numérique et la promotion de la formation et de l’offre de l’emploi au profit des jeunes activant dans ce domaine au niveau de la région Souss-Massa.

Depuis son lancement, « Devoxx Morocco » propose des rencontres autour des nouvelles technologies du numérique : Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, AI, Blockchain, Robotique, Entrepreneuriat, Innovation et créativité.

La 9ème édition de cette conférence est organisée par xHub et le Conseil de la Région Souss-Massa en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Souss-Massa, le Centre Régional d’Investissement (CRI) Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa.