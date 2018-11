Infomédiaire Afrique – ‘Ethiopian Airlines’’ a remporté pour la 7eme année consécutive le titre de meilleure compagnie aérienne d’Afrique 2018 lors de la 50ème assemblée générale annuelle de l’Association des compagnies africaines aérienne (AFRAA), qui s’est tenue à Rabat, indique communiqué de la compagnie.

Ce titre a été décerné à la compagnie éthiopienne en reconnaissance de ses performances financières exceptionnelles, précise le communiqué cité mercredi par l’agence de presse officielle ENA.

Cette distinction «témoigne des efforts constants et le travail acharné du personnel éthiopien très attaché au succès de notre compagnie aérienne, et également de la solidité du plan de croissance rapide, rentable et durable d’Ethiopian Airlines, Vision 2025, et du modèle commercial associé», a déclaré Tewolde Gebremariam, PDG de la compagnie lors de la cérémonie de remise du prix.

«Ethiopian Airlines» compte une flotte de 100 avions avec la réception en juin dernier d’un Boeing 787 Dreamliner, avait indiqué récemment Tewolde Gebremariam, ajoutant que la compagnie éthiopienne contrôlait également la plus grande partie du transport de passagers et du fret africain avec des vols vers plus de 116 destinations internationales.

