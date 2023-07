La Royal Air Maroc (RAM) est la compagnie africaine la plus active, après Air Sénégal, en matière de trafic aérien au Sénégal, selon un rapport de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Dans ce rapport sur le trafic aérien au Sénégal pour le premier trimestre de l’année 2023, l’ANACIM révèle que la RAM demeure la compagnie africaine la plus active, après Air Sénégal, avec une part de marché de l’ordre de 15 %, aussi bien en termes de passagers transportés que de tonnages de fret traité.

« Cela correspond, sur la base de l’ensemble des compagnies, à 8 % pour les passagers et à 4 % pour le fret », précise l’ANACIM.

La RAM est présente au Sénégal depuis 1958, lorsqu’elle avait ouvert la ligne Casablanca-Dakar qui fut l’une des premières routes aériennes internationales de la compagnie. Au fil du temps, et grâce à la collaboration exemplaire des autorités sénégalaises et marocaines, la ligne est devenue l’une des plus importantes de Royal Air Maroc assurant le transport de plus de 200 mille passagers par an.

« En termes de passagers, Asky Airlines, Ethiopian Airlines et Air Côte d’Ivoire ont la même part de marché : entre 6 % et 8 % pour la concurrence intra-africaine sur la plateforme et entre environ 4-5% sur le marché global (comprenant toutes les compagnies) », poursuit la même source.

Par ailleurs, Kenyan Airways, Air Algérie et Tunis Air ont sensiblement le même volume de trafic passagers avec des parts de marché entre compagnies africaines de l’ordre 3 % et 4 %; correspondant à 1 % et 2 % sur le trafic global, selon l’ANACIM.

D’autre part, la ville de Casablanca s’est classée deuxième après Paris comme l’une des principales zones de provenance de passagers.

L’analyse du rapport de l’Anacim met en exergue que près du tiers des passagers proviennent de Paris (16 %), Casablanca (10 %) et Bruxelles (6 %), correspondant à des mouvements d’aéronefs de l’ordre de 14 % du trafic de la plateforme.

Pour ce qui est du trafic au départ de Dakar, les trois premières dessertes sont Paris, Casablanca et Madrid, constituant 29 % du trafic passagers et 14 % des mouvements, fait savoir le document.

Au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Dakar, le trafic continue de croître durant cette période par rapport au dernier trimestre de l’année 2022, soit une augmentation de 23% pour le transport de passagers et 6% pour le fret, selon l’ANACIM.