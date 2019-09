Royal air Maroc (RAM) va ajouter un nouveau vol entre Casablanca et Sao Paulo à son portefeuille. La compagnie aérienne marocaine devrait lancer le nouveau vol en décembre ou en janvier. Il s’agit du quatrième reliant Sao Paulo au Maroc.

Et avec ce nouvel itinéraire, la RAM portera à six le nombre total de vols reliant le Maroc au Brésil, chaque semaine, les Brésiliens pouvant, pour rappel, également atteindre le Maroc avec deux autres vols hebdomadaires reliant Casablanca et Rio de Janeiro.