Le taux de croissance projeté pour l’année 2020 pourrait atteindre 4,6%, a estimé Ahmed Laaboudi, directeur général du Centre marocain de conjoncture (CMC).

Les performances de l’économie marocaine qui se profilent en perspective pour 2020 semblent largement prometteuses en regard avec les résultats ténus enregistrés durant l’année en cours, a souligné Laaboudi lors d’un point de presse dédié à la présentation du rapport annuel du CMC, intitulé « 2020, année de rattrapage? », qui fait le point sur le bilan économique et social relatif à l’année 2018 et présentant les prévisions et le cadrage des années 2019 et 2020.