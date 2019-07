Royal Air Maroc (RAM) relancera à l’automne deux routes vers Rotterdam, au départ de Nador et Tanger, après 16 ans d’absence dans la ville néerlandaise. Sa ligne Rabat – Londres-Gatwick sera également de retour.

A partir du 28 octobre 2019, la compagnie nationale marocaine proposera deux vols par semaine entre Nador et l’aéroport de Rotterdam-La Haye, opérés en Boeing 737. Les départs sont programmés lundi et vendredi. Le même jour, la RAM lancera deux rotations hebdomadaires entre Tanger-Ibn Battouta et Rotterdam.

Le futur membre de l’alliance Oneworld sera en concurrence avec la low cost Transavia sur la première route, abandonnée en 2002, et face à Transavia et TUI Fly Belgium sur la seconde qu’elle avait arrêtée en 2003. Rappelons qu’elle dessert aussi Amsterdam, au départ de cinq villes marocaines.

Royal Air Maroc devrait aussi relancer le 31 octobre un vol par semaine, le jeudi, entre Rabat-Salé et l’aéroport de Londres-Gatwick, deux ans après l’avoir suspendue. La ligne sera assurée par un Embraer 190 pouvant accueillir 12 passagers en classe Affaires et 84 en Economie.

Pas de concurrence directe cette fois pour la RAM, qui avait relancé en 2013, déjà après deux ans d’absence, une route entre Casablanca et Gatwick. Elle dessert également Heathrow au départ de ces deux aéroports.