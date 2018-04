Infomediaire Maroc – L’avènement d’une nouvelle liaison de la Royal Air Maroc (RAM) entre le Gabon et le Maroc a été au centre des échanges, hier, entre le chef de la mission diplomatique gabonaise au Maroc, Abdu Razzaq Guy Kambogo, et une délégation de la RAM, conduite par Amine El Farissi, le directeur cargo et Amina Tagemouati, chef du département marketing et développement cargo.

Et selon la presse gabonaise qui rapporte l’information, au cours des échanges, les 2 responsables de la RAM ont présenté le processus du lancement de cette nouvelle liaison cargo, qui devrait se faire dans les tout prochains mois.

A noter qu’un un nouvel appareil, de type Boeing 767, sera exclusivement dédié à l’activité cargo.

Rédaction Infomediaire.