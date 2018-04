Infomediaire Maroc – Colorado, société spécialisée dans la fabrication de peintures, cotée à la Bourse de Casablanca, a réussi avec succès le renouvellement des certifications de son système de management ( Santé Sécurité et Environnement) conformément aux normes internationales ISO 14001 V2015 et OHSAS 18001 V2007 et l’audit de suivi selon la norme internationale ISO 9001 V2015.

Ceci vient couronner les efforts et les investissements réalisés par Colorado et confirmer son engagement et sa démarche de développement durable qui prend en compte la dimension environnementale, économique et sociale.

Rédaction Infomediaire.