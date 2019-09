Royal Air Maroc (RAM) sera déclarée officiellement 14ème membre de l’Alliance Oneworld en mars prochain, selon le PDG de la RAM, Hamid Addou.

Avec ses 3 500 machines et 1.035 destinations, cette ligue est la troisième plus grande alliance de compagnies aériennes après Star Alliance et Skyteam. ‘‘Nous allons passer d’un réseau de 100 destinations à un réseau de plus de 1 000 destinations. Cela représente quelque 500 millions de clients potentiels à haute valeur ajoutée qui feront l’objet d’une communication ciblée avec tout cela implique comme visibilité pour notre pays’’, s’est réjoui le patron de la RAM.