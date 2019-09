Le projet marocain « d’intégration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments » a été sélectionné pour bénéficier d’un financement à hauteur de 20 millions d’euros alloué par le fonds vert NAMA Facility, dans le cadre d’une compétition internationale.

Le projet marocain a été choisi à la suite d’un processus de sélection et d’une évaluation de projets réalisés par des experts mandatés par ce fonds vert et par les organes ou les pays donateurs à la suite d’une compétition internationale. Pour rappel, ce projet est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Energie et des Mines et le Groupe Al Omrane.