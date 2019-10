Le Maroc et le Mexique ont signé, à Mexico, un mémorandum d’entente relatif aux services aériens en vue de renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Cet accord de coopération a été signé par le directeur du Transport aérien au ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Tarik Talibi, et le directeur adjoint de l’Agence fédérale de l’aviation civile (AFAC), Rafael Garcia Gijon, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar. S’exprimant à cette occasion, les deux responsables ont indiqué que cet accord permettra à terme, de connecter directement le Maroc et le Mexique par des liaisons aériennes directes, et par conséquent, de renforcer les liens de coopération bilatérale. Présidée par le directeur adjoint de l’AFAC, la délégation mexicaine ayant participé aux négociations de cet accord, comprenait le directeur des relations internationales au ministère du Tourisme, Emmanuel Romain Rey, le chef de la division des traités au ministères des Affaires étrangères, Ana Paulina Escarcega Ross, ainsi que des représentants de la compagnie aérienne Aeromexico.