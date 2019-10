Le Conseil de la Concurrence a tenu, ce jeudi à Rabat, la troisième session ordinaire de sa formation plénière consacrée notamment au budget et au plan d’action du Conseil au titre de l’année 2020.

Et à cette occasion, le Conseil a notamment examiner les préparatifs de la conférence internationale de Rabat qui sera organisée les 13 et 14 novembre prochain sous le thème « Politiques et droit de la concurrence, expériences nationales et partenariat international ».

Et selon le président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui, cette conférence verra la participation de présidents des autorités de la concurrence de par le monde, ainsi que d’organismes internationaux et régionaux.